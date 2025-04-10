مصطفى محمد يتحدث عن صلاح ومرموش وزيزو.. والتدرب مع حسام حسن

تحدث مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر عن التدرب تحت قيادة حسام حسن مدرب الفراعنة، مشيرا إلى أنه يحاول التعلم منه كأحد أفضل مهاجمي مصر عبر التاريخ.

كما تحدث مهاجم نانت عن زملائه في منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد المنعم.

مصطفى محمد: أتمنى التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب مصر

وأوضح أن منتخب مصر يملك قائمة مدججة بالنجوم يمكنهم فعل شيء ما في كأس العالم 2026، مع اقتراب التأهل للمونديال.

كل ما يلي على لسان مصطفى محمد في حواره لموقع فيفا

"كيف تسير الحياة معي في نانت بموسمي الثالث؟ في البداية، كان الأمر صعبًا لأن نانت مدينة صغيرة، وقد أتيت من القاهرة عاصمة مصر، وكنت قد لعبت أيضًا في إسطنبول. ولكن الآن، يمكنني القول إن الحياة في نانت جيدة بالنسبة لي، وأستطيع التركيز على عملي. وأنا سعيد مع عائلتي وأصدقائي، وأحب كرة القدم هنا، والأجواء والجماهير".

"لا يوجد فارق كبير بين تسجيل الأهداف مع نادي نانت ومنتخب مصر، هذا عملي وأبذل قصارى جهدي لتسجيل الأهداف. سواءً مع منتخب مصر أو نانت، عندما أسجل، أساعد الفريق وأجعل الجماهير يشعرون بالسعادة".

"في نانت، أُسعد 40 ألف مشجع في ملعب لا بوجوار. أما في مصر، أُسعد 100 مليون شخص. الفرق يكمن في عدد الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة عندما أسجل".

"أحب ارتداء قميص منتخب مصر. وأعتبر نفسي محظوظًا باللعب في صفوفه، لأن الكثيرين لا يستطيعون ذلك، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

"والدي كان يرغب دائمًا في أن ألتقي بحسام حسن. وكان يقول (سيعلمك الكثير) لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة".

"بعد أن قابلت حسام حسن، اتصلت بوالدي وقلت له (لابد أن تكون سعيدا الآن، لقد تحقق أحد أحلامك، لقد التقيت بحسام حسن للتو. إنه مدربي الآن. ماذا تريدني أن أفعل؟) أجاب والدي (فقط تعلم، واستمع، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله)".

"هذا ما أفعله. أحاول أن أتعلم كل شيء منه، ويمنحني المعلومات دائمًا عما يمكنني فعله، وكيفية التحرك، والتسجيل، والتعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، والتسديد".

"محمد صلاح نجم كبير، ونحن محظوظون للغاية بوجود لاعب مثله في فريقنا. لا يمكنك إلا أن تثق في فريقك عندما يكون لديك أسطورة عظيمة، أفضل لاعب في تاريخ مصر".

"نحاول أن نتعلم مما يفعله صلاح. أحاول دائمًا الجلوس معه. إنه يتحدث عن حياته، يوجه له بعض اللاعبين أسئلة مثل (ماذا تفعل خلال يومك؟) أو (ماذا فعلت خلال شهر رمضان؟) أو (ماذا يمكنني أن أفعل لأكون لاعبًا جيدًا؟). صلاح يجيب على جميع الأسئلة. إنه مذهل. وبالنسبة لي، لديه شخصية كبيرة. أحبه كثيرًا. إنه لاعب رائع".

"عمر مرموش لاعب جيد ويقدم أداءً جيدًا في الوقت الحالي. ولدينا أيضًا تريزيجيه الذي سبق له اللعب في إنجلترا وتركيا، وزيزو كان جيدًا في البرتغال سابقًا، وهو الآن لاعبًا في نادي الزمالك، وفي العام الماضي تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وحل ثانيًا خلف حارس مرمى جنوب إفريقيا رونوين ويليامز. ولدينا قلب الدفاع محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، ولاعبو خط الوسط لدينا مذهلين أيضًا. فريقنا بأكمله جيد، وبالنسبة لي، فريقنا مستعد لفعل شيء ما عندما نذهب إلى كأس العالم".

"لدينا كل الثقة في التأهل لكأس العالم. سنخوض مباراتنا المقبلة على أرضنا أمام إثيوبيا، ثم نغادر إلى بوركينا فاسو، وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، كما هو الحال دائمًا. كل ما نتحدث عنه هو أننا بحاجة إلى الذهاب إلى كأس العالم، نحن فقط بحاجة إلى الفوز وإسعاد الشعب المصري".

"المرة الأخيرة التي ذهبنا فيها إلى كأس العالم كانت في 2018 لم نقدم أداءً جيدًا، ولم نتأهل إلى النسخة الماضية في 2022، وسنبذل 100% من جهدنا للتأهل إلى المونديال المقبل".

"عمرو زكي كان قدوتي، كان يلعب لنادي الزمالك واحترف في إنجلترا. لقد سجل 10 أهداف في أول 16 مباراة له بالدوري الإنجليزي، لقد لعب بشكل جيد للغاية مع المنتخب المصري أيضًا. عندما كنت أصغر سنًا أحببت محمد زيدان. ومن خارج مصر، كنت معجبًا بواين روني، وديدييه دروجبا وصامويل إيتو".

"بالنسبة لي، أفضل مباراة في كأس العالم هي نهائي النسخة الأخيرة، الأرجنتين ضد فرنسا. أنا أحب ليونيل ميسي، وكانت مباراة كبيرة. لن أنسى هذه المباراة وهذه البطولة مطلقًا. أتذكر شعوري بالحزن أحيانًا لعدم مشاركتنا، وقد كنا قريبين للغاية من التواجد هناك. ولكن في النهاية، كانت المباراة النهائية رائعة".

"أتذكر أيضًا نهائي عام 2006 حيث سجل زين الدين زيدان ضد إيطاليا. لقد أحببت تلك المباراة".

"هل أسجل على طريقة بانينكا في نهائي كأس العالم؟ ربما صلاح يستطيع فعل ذلك".

وارتدى مهاجم الزمالك السابق قميص منتخب مصر في 47 مباراة دولية، وسجل 13 هدفا.