يبقى الوضع كما هو عليه.. رفض طلب رابطة الدوري الإسباني بشأن أولمو وباو فيكتور

رفضت المحكمة الاستئنافية الإدارية طلب رابطة الدوري الإسباني بشأن تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة.

داني أولمو النادي : برشلونة برشلونة

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد تقدمت باستئناف رسمي ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة الذي قضى بتسجيل الثنائي مع برشلونة.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق أن القرار ينتهك بشكل خطير الإطار التنظيمي المتعلق بالرقابة الاقتصادية ومعالجة التراخيص الرياضية ويهدد نزاهة المنافسة من خلال انتهاك مبدأ المساواة بين الأندية.

وقضت المحكمة الاستئنافية الإدارية برفض استئناف رابطة الدوري الإسباني.

وبذلك يستمر تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بشكل طبيعي مع برشلونة.

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قراره لصالح برشلونة في القضية الشهيرة بشأن تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وأرجع المجلس قراره إلى إثبات هيئة مراقبة الأندية لصحة دفوع برشلونة.

وأبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

من جانبها ذكرت الرابطة أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، إلا أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024–2025.

وقالت الرابطة في بيان: "لم يُسجل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافاً لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، وأشارت إلى أن برشلونة لم يكن يملك في الفترة من 31 ديسمبر 2024 و يناير 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل أولمو وفيكتور.

وكان المجلس الأعلى للرياضة قد منح في الثامن من يناير الماضي إذنا مؤقتا لبرشلونة باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتاً، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في 7 أبريل الجاري.

أولمو الذي يعاني حاليا من إصابة، شارك مع برشلونة في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما شارك فيكتور كبديل في 5 مباريات.