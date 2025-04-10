مصطفى محمد: أتمنى التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب مصر

يحلم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بقيادة الفراعنة للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

المنتخب المصري اقترب من ضمان التأهل لمونديال 2026 قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لموقع فيفا: "طموحاتي في كأس العالم 2026؟ أريد الوصول إلى النهائي، وأريد التتويج بالمونديال".

وأضاف "في بعض الأحيان نخسر المباريات بسبب سوء الحظ، ولذلك نحتاج إلى أن يقف الحظ بجانبنا في كل المباريات لأنني أريد حقا التتويج باللقب، ستكون لحظة رائعة بالنسبة لي بالتأكيد".

وأكمل مهاجم نانت "ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم، أتمنى أن ألعب، وأسجل، وأن أتوج باللقب".

وتغلب منتخب مصر الشهر الماضي على إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليقترب أكثر من المونديال.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 16 نقطة على الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، و8 نقاط عن سيراليون.

أول المجموعة يتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الثاني معترك التأهل إلى الملحق العالمي، فماذا يحتاج منتخب مصر الآن لحسم التأهل المباشر مع بقاء 4 جولات؟

ترتيب المجموعة الحالي:

1- مصر: 16 نقطة (+12)

2- بوركينا فاسو: 11 نقطة (+6)

3- سيراليون: 8 نقاط (0)

4- إثيوبيا: 6 نقاط (0)

5- غينيا بيساو: 6 نقاط (-2)

6- جيبوتي: نقطة واحدة (-16)

بطبيعة الحال خرجت جيبوتي من الحسابات رسميا، ويحتاج منتخب مصر لفوز وحيد في المباراة المقبلة لإخراج إثيوبيا وغينيا بيساو من المعادلة رسميا أيضا، وكلها فرق خارج الصراع عمليا بالفعل.

في توقف سبتمبر المقبل، يلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في القاهرة، ثم يخرج لملاقاة بوركينا فاسو.

فوز مصر على إثيوبيا هو أهم شرط للحسم المريح، حيث سيرفع رصيد مصر إلى 19 نقطة، وإن لم تفز سيراليون على غينيا بيساو في هذه الحالة فستخرج من الحسابات رسميا.

في المباراة التالية، وعلى فرض فوز بوركينا على جيبوتي ووصول رصيدها إلى 14 نقطة، وبقاء فارق النقاط الـ 5 بينها وبين مصر، فإن مواجهة مصر وبوركينا ستكون الحاسمة.

إن فاز الفراعنة، تنتهي اللعبة في سبتمبر، ويصبح توقف أكتوبر بلا قيمة تنافسية لمصر بعد حسم التأهل المباشر.

وإن تعادلا، يصبح منتخب مصر بحاجة لنقطتين من توقف أكتوبر، أو أي تعثر لبوركينا، بل وربما تكفي نقطة واحدة إن استمرت أفضلية فارق الأهداف لصالح مصر.

أما إن فازت بوركينا، يصبح الفارق نقطتين ويشتعل الصراع من جديد.

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