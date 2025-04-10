مصدر من الأهلي لـ في الجول: خاطبنا الجهات المعنية لحضور السعة الكاملة أمام صنداونز

خاطب النادي الأهلي الجهات المعنية من أجل طلب حضور السعة الكاملة للجماهير أمام صنداونز.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز على استاد القاهرة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "خاطبنا الجهات المعنية من أجل السماح لحضور السعة الكاملة للجماهير أمام صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.