تقارير: إيكيتيكي وسيسكو على رادار ليفربول

الخميس، 10 أبريل 2025 - 12:48

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليفربول وضع اسم الثنائي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت وبنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام للفريق الموسم المقبل.

ويبحث ليفربول على مهاجم صريح في ظل تراجع مستوى داروين نونيز هذا الموسم.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن اسم إيكيتيكي يتردد داخل جدران ليفربول كأحد الصفقات المحتملة الصيف المقبل.

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زميل عمر مرموش السابق الذي يمتد عقده مع ناديه حتى 2029 شارك في 40 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.

ونجح المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما في تسجيل 19 هدفا وصناعة 8.

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فيما أوضحت جريدة أي بيبر أن ليفربول وضع بنجامين سيسكو كبديل لألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي يسعى النادي لضمه.

ولفت التقرير إلى أن إدارة ليفربول تدرك صعوبة إقناع نيوكاسل بالتخلي عن مهاجمه السويدي لذلك وجهت أنظارها إلى مهاجم آخر.

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سيسكو الذي مدد عقده مع لايبزيج الصيف الماضي حتى 2029 شارك هذا الموسم في 39 مباراة.

ونجح المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 21 عاما في تسجيل 19 هدفا وصناعة 6.

ليفربول بنجامين سيسكو هوجو إيكيتيكي
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