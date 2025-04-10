بسبب الشماريخ ولافتة مهينة.. إيقاف مهاجم موناكو وثنائي ليل

عاقبت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بريل إمبولو مهاجم موناكو، وبافوديه دياكيتي ولوكاس شيفالييه ثنائي ليل، بسبب احتفالاتهم المفرطة خلال مباريات الجولة 27 من المسابقة.

هذه الاحتفالات المفرطة حدثت في مباراتي دربي، الأولى بين موناكو ضد نيس في دربي الجنوب، والثانية بين ليل ولانس في دربي الشمال.

رفع إمبولو لافتة كُتب عليها "نيسا ميردا" التي تعني "اللعنة على نيس" عقب فوز فريقه على غريمه 2-1.

وأُخذ المهاجم السويسري اللافتة من مشجعي موناكو في نهاية المباراة ورفعها احتفالا بالفوز الثمين.

فقد تقدم نيس في الدقيقة 41 بفضل جيريمي بوجا، قبل أن يقلب موناكو الطاولة في الشوط الثاني، إذ سجل ميكا بيريث هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم فاز بفضل هدف إمبولو في الدقيقة 73.

فيما احتفل ثنائي ليل برفع الشماريخ بعد فوز ليل على لانس بهدف دون مقابل في دربي الشمال.

ووضع دياكيتي الشماريخ في فمه خلال الاحتفالات.

وصدر قرار من اللجنة التأديبية بإيقاف اللاعبين الثلاثة لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ.