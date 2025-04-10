لمدة 10 سنوات مقبلة.. أتليتكو مدريد يعلن تجديد شراكته مع نايكي

الخميس، 10 أبريل 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد برشلونة

أعلن نادي أتليتكو مدريد تجديد شراكته مع شركة "نايكي" للأدوات الرياضية.

وكشف نادي أتليتكو مدريد أن الشراكة مع نايكي مستمرة حتى عام 2035.

ووقع أتليتكو مدريد اتفاقية طويلة الأمد لتستمر الشراكة التي جمعت بين الطرفين لما يقرب من 25 عاما.

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وبدأت رعاية نايكي لنادي أتليتكو مدريد في 2001 لفرق الرجال والسيدات.

ويستعد أتليتكو مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنسختها الأولى بمشاركة 32 فريقا.

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية رفقة أندية باريس سان جيرمان وبوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالوقت الحالي عقب مرور 30 جولة.

وجمع أتليتكو مدريد 60 نقطة قبل 8 جولات من النهاية وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 67 نقطة.

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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