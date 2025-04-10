تقرير: مولر قد يتدرب تحت قيادة مورينيو الموسم المقبل

الخميس، 10 أبريل 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

توماس مولر

أوضحت تقارير تركية أن نادي فنربخشة مهتم بالتعاقد مع الألماني المخضرم توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

الصيف المقبل سينهي مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما، بعدما قرر النادي البافاري عدم تمديد عقده.

وذكرت منصة سبور إكس التركية أن فنربخشة مستعد لتقديم عرض لمولر لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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وأضاف التقرير أن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة يريد تعويض رحيل دوشان تاديتش وإيدن دجيكو بلاعب مخضرم وقائد مثل مولر.

وأعلن توماس مولر السبت الماضي قرار رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاماً مع النادي البافاري.

وقال مولر في بيان: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

ومن المتوقع أن ينهي مولر مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت تقارير عديدة أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

توماس مولر جوزيه مورينيو فنربخشة
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