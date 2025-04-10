الرياضية: رئيس النصر الأسبق يشتري تذاكر مواجهة يوكوهاما مقابل 700 ألف ريال

الخميس، 10 أبريل 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

قرر إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر السعودي الأسبق شراء تذاكر مواجهة فريق النصر أمام يوكوهاما الياباني ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن شراء المهيدب التذاكر مقابل نحو 700 ألف ريال سعودي.

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة النصر سيوزع التذاكر مجانا على الجماهير الراغبة في دعم الفريق من المدرجات.

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ورصد المهيدب مكافآت مجزية للاعبين حال بلوغ نصف النهائي وأخرى حال التتويج بلقب البطولة.

وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي أن ذلك أقل شيء يقدمه لجمهور نادي النصر العظيم.

ويواجه النصر فريق يوكوهاما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة 26 أبريل الجاري.

وتأهل النصر بعد التفوق على استقلال طهران الإيراني بعد التعادل السلبي ذهابا والانتصار إيابا بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما يوكوهاما فتغلب على شنجهاي الصيني بهدف دون مقابل ذهابا وأربعة أهداف مقابل هدف واحد إيابا.

دوري أبطال آسيا النصر يوكوهاما
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