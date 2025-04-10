أهلي جدة يستعيد مدافعه أمام الرائد

الخميس، 10 أبريل 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

تيفو جمهور أهلي جدة ضد الهلال

استعاد أهلي جدة جهود مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز بعد مشاركته في الحصة التدريبية، الأربعاء، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب أهلي جدة يوم الجمعة ضد الرائد ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وشارك إيبانيز في كامل الحصة التدريبية، وأظهر جاهزيته التامة للمشاركة أمام الرائد.

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وعاد المدافع البرازيلي إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية لحقت به خلال مواجهة اتحاد جدة في الدربي، الجمعة الماضي.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بينما يتذيل الرائد الترتيب العام للدوري بـ18 نقطة.

فيما سيفقد الجهاز الفني لنادي أهلي جدة بقيادة الألماني ماتياس يايسله خدمات مدافعه سعد بالعبيد خلال مواجهة الرائد.

ودخل بالعبيد المرحلة الأخيرة من العلاج ومن المقرر أن يدخل التدريبات في الحصة التدريبية التي تعقب المباراة أمام الرائد.

وتعرض بالعبيد المنتقل من نادي التعاون الصيف قبل الماضي، لتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة فريقه أمام الهلال.

وغاب بالعبيد عن 5 مواجهات أمام الريان القطري في دور الـ 16 من نخبة دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا، وضد الخليج والأخدود والاتحاد في الدوري السعودي.

أهلي جدة روجير إيبانيز
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