كرة طائرة - بتواجد الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

الخميس، 10 أبريل 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا للطائرة سيدات

كشف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن موعد مباريات نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

وحسم فريقا الأهلي والزمالك ممثلي مصر تأهلهما إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وجاءت مواعيد نصف النهائي كالآتي:

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الجمعة 11 أبريل

الزمالك × الأنابيب الكيني (5 مساء)

الأهلي × قرطاج التونسي (7 مساء)

وكان الأهلي قد حسم تأهله بالفوز على السجون الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما الزمالك نجح في التأهل ومواصلة الدفاع عن لقبه بالفوز على البنك الكيني بنفس النتيجة.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

أما الأهلي فهو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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