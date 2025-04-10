كرة طائرة - بتواجد الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات
الخميس، 10 أبريل 2025 - 10:46
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن موعد مباريات نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.
وحسم فريقا الأهلي والزمالك ممثلي مصر تأهلهما إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.
وجاءت مواعيد نصف النهائي كالآتي:
الجمعة 11 أبريل
الزمالك × الأنابيب الكيني (5 مساء)
الأهلي × قرطاج التونسي (7 مساء)
وكان الأهلي قد حسم تأهله بالفوز على السجون الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
بينما الزمالك نجح في التأهل ومواصلة الدفاع عن لقبه بالفوز على البنك الكيني بنفس النتيجة.
ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.
أما الأهلي فهو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.
ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.
نرشح لكم
كرة طائرة - مواصلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يهزم البنك الكيني ويتأهل لنصف النهائي كرة طائرة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية كرة طائرة - الأهلي والزمالك يضمنان صدارة المجموعات.. ومواجهة منتظرة في النهائي كرة طائرة - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات منتخب السيدات يتغلب على الأردن وديا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا