لأول مرة تاريخيا.. ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لنصف نهائي أبطال كونكاكاف

الخميس، 10 أبريل 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

واصل ليونيل ميسي تألقه هذا الموسم مع إنتر ميامي وقاد الفريق الأمريكي لأول مرة في التاريخ إلى نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف.

وسجل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي على لوس أنجلوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز لوس أنجلوس بهدف دون مقابل ليصبح مجموع المواجهتين 3-2 لصالح إنتر ميامي.

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وافتتح لوس أنجلوس التسجيل عن طريق أرون لونج في الدقيقة التاسعة، وتعادل ميسي في الدقيقة 31 قبل أن يتم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

ونجح ميسي في التعادل هذه المرة في الدقيقة 35.

وتقدم نواه آلين لإنتر ميامي في الدقيقة 61 بصناعة ليونيل ميسي.

وسجل ليوينل ميسي هدف تأهل إنتر ميامي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وتأهل إنتر ميامي لنصف النهائي لمواجهة فانكوفر وايت كابس بدوري أبطال كونكاكاف.

وتقام مباراة الذهاب مساء يوم 23 أبريل أما الإياب فيوم 30 من الشهر نفسه.

ويشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في يونيو 2025 بصفته صاحب الأرض ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي المصري.

إنتر ميامي ليونيل ميسي
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