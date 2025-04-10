حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين

أثنى المغربي أشرف حكيمي قائد باريس سان جيرمان على مدربه الإسباني لويس إنريكي عقب الفوز على أستون فيلا.

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا 3-1 بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات للصحفيين:"أعتقد أننا فعلنا في هذه المباراة، الشيء نفسه الذي فعلناه طوال الموسم من إظهار للشخصية والتنافس من أجل تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الانتصارات".

وشدد "لويس إنريكي أثبت أن قوة هذا الفريق تكمن في التكاتف، وليس الاعتماد على لاعبين فرديين بالضرورة".

وسجل ديزيري دوي وخيفتشيا كفارستيخيليا ونونو مينيدز أهداف باريس سان جيرمان.

فيما أحرز مورجان روجرز هدف أستون فيلا الوحيد بالمباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بإنجلترا.