رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى

الخميس، 10 أبريل 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

هدف رافينيا - برشلونة أمام دورتموند

قدم رافينيا جناح فريق برشلونة اعتذاره لزميله باو كوبارسي بسبب هدف فريقه الأول في شباك بروسيا دورتموند.

وأوضح رافينيا في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع ذا أثلتيك: "كنت قلقا بشأن كرة الهدف الأول من أكون متسللا، ولحسن الحظ كان القرار صحيحا".

وأكمل جناح برشلونة: "لمست الكرة قبل خط المرمى واعتذرت لكوبارسي، وأخبرني أن الأمر على ما يرام، وأنه سيُحتسب تمريرة حاسمة".

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وأضاف "ظننت أن الكرة كان من الممكن أن تخرج خارج المرمى، كان قرارًا سريعا."

وحقق برشلونة الفوز على حساب دورتموند برباعية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح رافينيا في متابعة تسديدة كوبارسي قبل أن تتخطى خط المرمى ليتابعها في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وظن كوبارسي أن الهدف الأول سجل باسمه بعد حول ضربة رأس إنييجو مارتينيز إلى المرمى لولا تدخل رافينيا ولمس الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وتوقفت المباراة للحظات للتأكد من صحة الهدف وعدم وقوع رافينيا في مصيدة التسلل.

وأتم رافينيا حديثه بعد الفوز برباعية: "لم نصل بعد إلى نصف النهائي، هناك مباراة أخرى، واللعب دائما هناك يكون صعبا، إنه فريق يتمتع بجودة عالية، وعلينا الاستمرار على نفس الشكل وتقديم مباراة جيدة الأسبوع المقبل".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 15 إبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

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