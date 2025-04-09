مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

بيسيرو - الزمالك ضد زد

أثار خروج الزمالك من منافسات الكونفدرالية الإفريقية غضب جماهير النادي.

وودع الزمالك حامل لقب الكونفدرالية منافسات البطولة بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن رحيل بيسيرو عقب الخروج من الكونفدرالية".

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وتابع المصدر "مجلس إدارة الزمالك سيجتمع بالمدرب البرتغالي لمناقشة أسباب الخسارة".

وشدد في ختام تصريحاته "حتى الآن مسألة رحيل بيسيرو عن الزمالك مستبعدة حتى الآن".

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

الزمالك بيسيرو
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