تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي

وضع باريس سان جيرمان قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أستون فيلا بثلاثية.

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا 3-1 بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديزيري دوي وخيفتشيا كفارستيخيليا ونونو مينيدز أهداف باريس سان جيرمان.

فيما أحرز مورجان روجرز هدف أستون فيلا الوحيد بالمباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بإنجلترا.

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط هجومي على مرى أستون فيلا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد فيتينيا تسديدة صاروخية تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

ومن هجمة مرتدة منظمة مرر يوري تيليمانس تمريرة متقنة حولها روجرز إلى شباك الفريق الباريسي.

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وتصدى إيميليانو مجددا لتسديدة صاروخية من كفاراتسيخيليا ليحرم سان يجرمان من التعديل.

وبطريقة رائعة سجل ديزيري دوي هدف التعادل لنادي باريس سان جيرمان ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى.

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ومع بداية الشوط الثاني نجح كفاراتسيخيليا في تسجيل الهدف الثاني بعدما وضع تسديدة صاروخية في الزاوية القريبة.

وراوغ نونو مينديز بطريقة رائعة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.