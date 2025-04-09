الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال

اكتسح برشلونة الإسباني منافسه بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس مساء الأربعاء.

سجل رباعية برشلونة رافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، فيما اختتم لامين يامال أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع.

ونجح برشلونة في الفوز بمباراة هذا الموسم برباعية للمرة التاسعة في كافة البطولات.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 15 إبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

وواصل هانز فليك المدير الفني الحالي لبرشلونة والسابق لبايرن ميونيخ سجله الخالي من الهزائم أمام دورتموند إذ كرر فوزه السابع على الفريق الأصفر والأسود مسجلا 22 هدفا، بمعدل أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

ولم ينجح دورتموند الفوز أمام برشلونة للمرة السادسة، حيث نجح الفريق الكاتالوني في الفوز للمرة الرابعة، فيما سيطر التعادل على مواجهتين.

وبتسجيل روبرت ليفاندوفسكي لهدفين اليوم في شباك دورتموند، بات أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في تسجيل 10 أهداف في موسم واحد مع 3 أندية مختلفة (بروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ، وبرشلونة).

كما بات روبرت ليفاندوفسكي (36 سنة و7 شهور) أكبر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 10 أهداف في موسم واحد متخطيا كريم بنزيمة (34 سنة و3 شهور).

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من برشلونة وكاد لامين يامال في الدقيقة السادسة أن يتقدم بعد مرور رائع أمام رامي بنسبعيني من الجانب الأيمن ليسدد من زاوية صعبة ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل

وتألق الحارس كوبل وتصدى لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي بعد متابعة عرضية رافينيا في الدقيقة الثامنة.

وتحصل برشلونة على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 24 بعد شد كريم أديمي لـ كوندي من شعره، لينفذها بيدري، وينجح رافينيا في الدقيقة 25 في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعد متابعة للكرة قبل عبور خط المرمى لتسكن الشباك.

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وأضاع جيراسي 3 أهداف محققة لدورتموند كانت كفيلة بخروج فريقه متعادلا في الشوط الأول، إذ أهدر انفراد في الدقيقة 36 أمام المرمى بعد تبادل الكرة بين لاعبي دورتموند بطريقة رائعة إلا أن الغيني لم ينجح في تسديد الكرة لتصل إلى تشيزني الملقى على الأرض.

وعاد في الدقيقة 45 ليهدر التعادل من جديد بعد فشله في متابعة عرضية كريم أديمي لتمر منه أمام المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مر جيراسي من دفاع برشلونة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من الخارج ليهدر ثالث فرصة له أمام المرمى في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كوفاتش المدير الفني لدورتموند تبديل أول بخروج كريم أديمي ونزل ماكسيميليان بيير.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، بعد متابعة لتمريرة رافينيا بالرأس في الشباك.

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ومنع القائم الهدف الثالث لبرشلونة بعد تسديدة قوية من فيرمين لوبيز في الدقيقة 63.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة.

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واختتم لامين يامال أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77 بعد انفراده بالحارس.

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وأجرى هانز فليك 3 تبديلات في الدقيقة 81 بخروج إنييجو مارتينيز وليفاندوفسكي وبيدري ونزول أراوخو وفيران توريس وإريك جارسيا، ثم تبديل آخر في الدقيقة 85 بخروج لامين يامال ونزول أنسو فاتي بدلا منه.

وسجل ماكسيميليان بيير هدفا شرفيا لبرشلونة في الدقيقة 89، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز كبير لبرشلونة على حساب دورتموند، ليضع قدما في نصف نهائي الأبطال.