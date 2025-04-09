صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

تأجلت جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال المقرر لها اليوم الأربعاء بسبب تعرضه لوعكة صحية.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وأشارت التقارير إلى توصل اللاعب لاتفاق نهائي مع نادي الهلال من أجل تجديد تعاقد.

وغاب سالم الدوسري عن تدريبات الهلال قبل المواجهة المرتقبة ضد الاتفاق بالدوري السعودي.

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وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سالم الدوسري قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تسببت في تأجيل جلسة التوقيع.

كما تم تأجيل جلسة تجديد علي البليهي هي الأخرى ليتم تحديد موعد جديد لاحقا.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

وسجل الدوسري 16 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.

ويلعب سالم الدوسري - 33 عاما - في مركز الجناح الأيسر.

ويسعى الهلال لاستعادة النتائج الإيجابية وتعويض الهزيمة القاسية على يد غريمه النصر 3-1 ضمن الجولة 26 من المسابقة.

الهلال سالم الدوسري
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