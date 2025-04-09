كرة طائرة - مواصلة الدفاع عن اللقب.. الزمالك يهزم البنك الكيني ويتأهل لنصف النهائي

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

فريق سيدات الزمالك - كرة طائرة

واصل فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة حملة الدفاع عن لقب إفريقيا بالتأهل لنصف نهائي النسخة الجارية.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

وتخطى فريق سيدات الزمالك نظيره البنك الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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ويواجه فريق سيدات الزمالك، الأناببيب الكيني في نصف النهائي.

وكان الزمالك قد حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من السجون الكيني ونافال النيجيري وسبيكينج ستارز البوتسواني.

كما تخطى فريق أومنيسبورتس الإيفواري بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحسم الأهلي تأهله أيضا لنصف النهائي لمواجهة قرطاج التونسي.

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