كرة يد - مواجهة مصرية منتظرة.. يحيى خالد يقود سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا لكرة اليد بمشاركة يحيى خالد.

وحقق الفريق الباريسي الفوز على شامبري بنتيجة 39-27.

وانتهى الشوط الأول بتفوق باريس بنتيجة 21-13 واستمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 18-14.

وشارك يحيى خالد وسجل 5 أهداف وخرج مصابا.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع مونبيلييه الذي يلعب له أحمد هشام دودو، ليشهد النهائي مواجهة مصرية خالصة.

وتغلب مونبيلييه على ليموج الذي يلعب له سيف الدرع بنتيجة 31-25 في نصف النهائي في طريقه للنهائي.

ويعد مونبيلييه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة آخرها في 2016.

بينما حصد باريس سان جيرمان اللقب برصيد 6 ألقاب آخرها في 2022.