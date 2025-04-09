كرة يد - مواجهة مصرية منتظرة.. يحيى خالد يقود سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 22:08
كتب : FilGoal
تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا لكرة اليد بمشاركة يحيى خالد.
وحقق الفريق الباريسي الفوز على شامبري بنتيجة 39-27.
وانتهى الشوط الأول بتفوق باريس بنتيجة 21-13 واستمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 18-14.
وشارك يحيى خالد وسجل 5 أهداف وخرج مصابا.
وسيلتقي باريس سان جيرمان مع مونبيلييه الذي يلعب له أحمد هشام دودو، ليشهد النهائي مواجهة مصرية خالصة.
وتغلب مونبيلييه على ليموج الذي يلعب له سيف الدرع بنتيجة 31-25 في نصف النهائي في طريقه للنهائي.
ويعد مونبيلييه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة آخرها في 2016.
بينما حصد باريس سان جيرمان اللقب برصيد 6 ألقاب آخرها في 2022.
نرشح لكم
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس كرة يد - في حضور أشرف صبحي وحسن مصطفى.. منتخب الناشئين في مجموعة آسيوية بالمونديال كرة يد - الزمالك ينتصر على الأهلي في مباراة تحصيل حاصل كرة يد - مثل فريق القدم.. برشلونة يعيد فينسنت جيرارد من الاعتزال كرة يد - قبل لقاء الزمالك.. الأهلي يحسم لقب دوري المحترفين للموسم الثالث تواليا كرة يد – الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي السوبر الإفريقي.. وموعد المباراة كرة يد – يحيى خالد يودع أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد مع باسكوال لقيادة منتخب مصر