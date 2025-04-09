الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 22:07
كتب : FilGoal
ودع الزمالك منافسات بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
ويعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري من جديد الأحد المقبل.
ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.
وتأتي المباراة في الجولة الثانية من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود يوم الأحد 13 أبريل الجاري.
ويستضيف استاد برج العرب المباراة بين الفريقين.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
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