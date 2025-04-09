قبل مواجهة الاتفاق.. سالم الدوسري يغيب عن تدريبات الهلال

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

غاب سالم الدوسري عن تدريبات الهلال قبل المواجهة المرتقبة ضد الاتفاق بالدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 27 من مالدوري السعودي.

وأعلن الهلال غياب سالم الدورسي عن تدريباته بسبب معاناته من الإصابة بالإنفلونزا.

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ويسعى الهلال لاستعادة النتائج الإيجابية وتعويض الهزيمة القاسية على يد غريمه النصر 3-1 ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق أقل 5 نقاط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب.

سالم الدوسري شارك مع الهلال خلال 39 مباراة بالموسم الجاري.

وسجل الدوسري 16 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.

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