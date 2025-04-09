كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يحدد 8 أسماء لتعويض فلاهوفيتش وميليك

وضع يوفنتوس قائمة مكونة من 8 مهاجمين لتدعيم هجوم الفريق للموسم المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس يعمل على إعادة تشكيل خط هجومه للموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس سيسمح برحيل الثنائي دوشان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك.

وحددت السيدة العجوز 8 أسماء لتدعيم هجوم الفريق وعلى رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي.

ويضاف للقائمة أيضا أسماء: بنجامين سيسكو لاعب لايبزج الألماني، وثنائي مانشستر يونايتد راسموس هويلند وجوشوا زيركزي.

كما ينضم للقائمة كل من ثنائي أتالانتا: ماتيو ريتجي وجانلوكا سكاماكا ولورينزو لوكا مهاجم أودينيزي.

الأمر لا يتوقف عند تلك الأسماء بل يتواجد أيضا تامي أبراهام المعار من روما لميلان.

ويعاني يوفنتوس هجوميا في الموسم الجاري، إذ سجل فلاهوفيتش 14 هدفا في 36 مباراة.

فيما لم يخض المهاجم البولندي أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الثالث.

ويعد يوفنتوس ثاني أضعف فريق هجوميا في الدوري الإيطالي بين الـ 9 الأوائل في جدول الترتيب بتسجيل 47 هدفا بعد روما الذي سجل 46 هدفا.

وودع يوفنتوس بطولتي دوري أبطال أوروبا من الملحق الإقصائي، وكأس إيطاليا من ربع النهائي.