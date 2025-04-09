انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (3)-(1) أستون فيلا.. ثلاثية رائعة

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+2 نونو مينديز يسجل الهدف الثالث لنادي باريس سان جيرمان بمهارة فردية رائعة

ق70 أشرف حكيمي يسجل الهدف الثالث ولكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق49 خفيتشا كفارستيخيليا يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من الجخهة اليسرى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 دوي زيري يسجل هدف التعادل لباريس سان جيرمان في شباك أستون فيلا

ق36 روجرز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

ق7 تسديدة قوية من فيتينا وتصدي رائع من إيميليانو مارتينيز

ق1 تسددية قوية من عثمان ديمبيلي تعلو مرمى أستون فيلا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أستون فيلا
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