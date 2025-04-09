انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (4)-(0) دورتموند

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة الإسباني أمام بروسيا دوتموند الألماني على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 15 إبريل الجاري.

----------------

انتهت بفوز برشلونة على حساب دورتموند 4-0.

ق 89: هدف ماكسيميليان بيير لدورتموند ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 85: آخر تبديل لبرشلونة بخروج لامين يامال ونزول أنسو فاتي.

ق 81: 3 تبديلات لبرشلونة بخروج إنييجو مارتينيز وليفاندوفسكي وبيدري ونزول أراوخو وفيران توريس وإريك جارسيا

ق 77: جوووووول الرابع لامين يامال يسجل بعد انفراد بالحارس ليسددها في شباك كوبل.

video:4

ق 72: تبديل لبرشلونة بخروج فيرمين لوبيز ونزول جافي.

ق 66: جووووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة من برشلونة

video:3

ق 63: القائم يمنع الهدف الثالث لبرشلونة بعد تسديدة قوية من فيرمين لوبيز.

ق 47: جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بعد متابعة لتمريرة رافينيا بالرأس في الشباك.

video:2

بداية الشوط الثاني وتبديل أول لدورتموند بخروج كريم أديمي ونزل ماكسيميليان بيير

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

ق 45+1: جيراسي يمر من دفاع برشلونة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من الخارج ليهدر ثالث فرصة له أمام المرمى في الشوط الأول

ق 45: مستحييييل جيراسي يهدر التعادل من جديد بعد فشله في متابعة عرضية كريم أديمي لتمر منه أمام المرمى.

ق 36: جيراسي يضيع انفراد أمام المرمى بعد تبادل الكرة بين لاعبي دورتموند بطريقة رائعة إلا أن الغيني لم ينجح في تسديد الكرة لتصل إلى تشيزني الملقى على الأرض.

ق 25: جووووول رافينيا يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد متابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء، وأكملها رافينيا في الشباك قبل عبور خط المرمى.

video:1

ق 24: بطاقة صفراء لـ كريم أديمي لاعب دورتموند بعد شد شعر كوندي

ق 8: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي بعد متابعة عرضية رافينيا ولكن الحارس كوبل يتألق ويبعدها لركنية.

ق 6: مرور رائع من لامين يامال أمام رامي بنسبعيني من الجانب الأيمن ليسدد من زاوية صعبة ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل

انطلاق المباراة