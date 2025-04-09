انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (4)-(0) دورتموند

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

هدف رافينيا - برشلونة أمام دورتموند

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة الإسباني أمام بروسيا دوتموند الألماني على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - عودة رافينيا للتشكيل الأساسي في برشلونة.. وجيراسي يقوده هجوم دورتموند قائمة برشلونة - أولمو الغياب الوحيد في مواجهة دورتموند برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 15 إبريل الجاري.

----------------

انتهت بفوز برشلونة على حساب دورتموند 4-0.

ق 89: هدف ماكسيميليان بيير لدورتموند ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 85: آخر تبديل لبرشلونة بخروج لامين يامال ونزول أنسو فاتي.

ق 81: 3 تبديلات لبرشلونة بخروج إنييجو مارتينيز وليفاندوفسكي وبيدري ونزول أراوخو وفيران توريس وإريك جارسيا

ق 77: جوووووول الرابع لامين يامال يسجل بعد انفراد بالحارس ليسددها في شباك كوبل.

ق 72: تبديل لبرشلونة بخروج فيرمين لوبيز ونزول جافي.

ق 66: جووووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة من برشلونة

ق 63: القائم يمنع الهدف الثالث لبرشلونة بعد تسديدة قوية من فيرمين لوبيز.

ق 47: جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بعد متابعة لتمريرة رافينيا بالرأس في الشباك.

بداية الشوط الثاني وتبديل أول لدورتموند بخروج كريم أديمي ونزل ماكسيميليان بيير

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

ق 45+1: جيراسي يمر من دفاع برشلونة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من الخارج ليهدر ثالث فرصة له أمام المرمى في الشوط الأول

ق 45: مستحييييل جيراسي يهدر التعادل من جديد بعد فشله في متابعة عرضية كريم أديمي لتمر منه أمام المرمى.

ق 36: جيراسي يضيع انفراد أمام المرمى بعد تبادل الكرة بين لاعبي دورتموند بطريقة رائعة إلا أن الغيني لم ينجح في تسديد الكرة لتصل إلى تشيزني الملقى على الأرض.

ق 25: جووووول رافينيا يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد متابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء، وأكملها رافينيا في الشباك قبل عبور خط المرمى.

ق 24: بطاقة صفراء لـ كريم أديمي لاعب دورتموند بعد شد شعر كوندي

ق 8: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي بعد متابعة عرضية رافينيا ولكن الحارس كوبل يتألق ويبعدها لركنية.

ق 6: مرور رائع من لامين يامال أمام رامي بنسبعيني من الجانب الأيمن ليسدد من زاوية صعبة ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل

انطلاق المباراة

برشلونة دورتموند دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (3)-(1) أستون فيلا.. ثلاثية رائعة التشكيل - ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان.. وراشفورد أساسي مع أستون فيلا أبطال أوروبا - عودة رافينيا للتشكيل الأساسي في برشلونة.. وجيراسي يقوده هجوم دورتموند فينيسيوس: لا أعذار.. حان وقت الكفاح في برنابيو
أخر الأخبار
حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
نهضة بركان بخطى ثابتة لنصف نهائي الكونفدرالية.. وإثارة ركلات الترجيح تنصر قسنطينة ساعة | الكرة الإفريقية
تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني