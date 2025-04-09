الشحانية القطري يتعاقد مع حمدي النقاز

أتم نادي الشحانية القطري تعاقده مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق.

وانضم النقاز إلى صفوف الشحانية القطري في صفقة انتقال حر.

وأعلن الشحانية القطري مساء اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع النقاز حتى نهاية الموسم الحالي.

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وعاد النقاز إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي لكنه رحل سريعا وانضم لنادي الشحانية القطري في صفقة انتقال حر.