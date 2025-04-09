الشحانية القطري يتعاقد مع حمدي النقاز

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - حمدي النقاز - ميدو جابر

أتم نادي الشحانية القطري تعاقده مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق.

وانضم النقاز إلى صفوف الشحانية القطري في صفقة انتقال حر.

وأعلن الشحانية القطري مساء اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع النقاز حتى نهاية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - الشحات يقود الداخلية للفوز أمام لافيينا.. وتعادل الترسانة والسكة هداف ستيلينبوش: الفوز على الزمالك يجعلنا نؤمن بأنفسنا أكثر هيثم فاروق: لو كنت مسؤولا في الزمالك لأعلنت استقالتي.. وأؤيد عدم الدفع بـ زيزو أبطال أوروبا - عودة رافينيا للتشكيل الأساسي في برشلونة.. وجيراسي يقوده هجوم دورتموند

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وعاد النقاز إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي لكنه رحل سريعا وانضم لنادي الشحانية القطري في صفقة انتقال حر.

حمدي النقاز الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال وكيل موكوينا يحسم موعد رحيله عن الوداد تقرير: بسبب الوضع الصعب والمعقد.. رئيس الرجاء يقرر الرحيل بعد نهاية الموسم تقارير: فسخ التعاقد أحد الحلول المطروحة.. اجتماع طاريء بين إدارة الوداد وموكوينا بعد الخروج من الكأس.. موكوينا: بعض اللاعبين في الوداد أصابوني بالإحباط بعد الوداد.. الرجاء حامل اللقب يودع كأس العرش المغربي من ثمن النهائي تقرير: الهلال يفاوض تيتي ورازفان لخلافة جيسوس
أخر الأخبار
حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
نهضة بركان بخطى ثابتة لنصف نهائي الكونفدرالية.. وإثارة ركلات الترجيح تنصر قسنطينة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني