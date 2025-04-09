دوري المحترفين - الشحات يقود الداخلية للفوز أمام لافيينا.. وتعادل الترسانة والسكة

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:21

كتب : رضا السنباطي

عبد الله الشحات مدرب الداخلية

أقيمت مساء اليوم الأربعاء، 5 مباريات في الجولة 29 لدوري المحترفين، والتي شهدت انتهاء 3 مباريات بالتعادل.

تعادل بترول أسيوط وراية بهدف لكل فريق ليتقاسما نقاط المباراة.

تقدم للبترول محمد فرحان من ركلة جزاء، ثم تعادل طه نادي لراية.

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وارتفع رصيد بترول إلى 36 نقطة ورصيد راية إلى 28 نقطة.

وخسر منتخب السويس على أرضه أمام ديروط بهدفين مقابل هدف وحيد.

ورغم تقدم أصحاب الأرض في البداية عن طريق عوض التهامي من ركلة جزاء، إلا أن ديروط نجح في تسجيل التعادل من ركلة جزاء عن طريق محمود عجيب، قبل أن يسجل إسلام صالح مدافع المصري السابق وديروط الحالي الهدف الثاني ليمنح فريقه الفوز.

ارتفع رصيد ديروط إلى 24 نقطة فيما توقف رصيد منتخب السويس عند 25 نقطة.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتي سبورتنج أمام طنطا، والترسانة أمام السكة الحديد مودرن.

ارتفع رصيد سبورتنج إلى 22 نقطة ورصيد طنطا إلى 30 نقطة.

كما ارتفع رصيد الترسانة لـ39 نقطة، والسكة الحديد مودرن لـ42 نقطة.

وفي آخر مباريات اليوم، حقق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات المدير الفني الجديد للفريق الفوز على لافيينا بهدف نظيف، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 33 نقطة.

وتولى عبد الله الشحات مهمة تدريب الداخلية بعد رحيل أمير عزمي مجاهد.

وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس بلقاءات القناة مع أبو قيرللأسمدة، وأسوان أمام المقاولون العرب.

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية منافسه بروكسي، وبلدية المحلة مع المنصورة، كما يلتقي وي في صدام مع وادي دجلة.

السكة الحديد مودرن عبد الله الشحات الداخلية الترسانة لافيينا
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