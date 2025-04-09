التشكيل - ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان.. وراشفورد أساسي مع أستون فيلا

رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى

تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي

رومانو: المفاوضات في المرحلة الأخيرة.. صلاح قريب من التجديد مع ليفربول

إقالة كانافارو من تدريب دينامو زغرب بعد 100 يوم من تعيينه