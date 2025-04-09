التشكيل - ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان.. وراشفورد أساسي مع أستون فيلا
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:10
كتب : FilGoal
يقود المغربي أشرف حكيمي تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة أستون فيلا ضمن دوري أبطال أوروبا.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: نونو مينديش – ويليان باتشو – لوكاس بيرلادو – أشرف حكيمي
الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز
الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديميبلي – خيفيتشيا كفاراستيخيليا
فيما يتواجد ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي لنادي أستون فيلا:
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا- باو توريس- لوكاس دين.
خط الوسط: أبو بكر كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.
خط الهجوم: جاكوب رامزي- ماركوس راشفورد - مورجان روجرز.
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