أبطال أوروبا - عودة رافينيا للتشكيل الأساسي في برشلونة.. وجيراسي يقوده هجوم دورتموند

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

برشلونة - بنفيكا - رافينيا

يستضيف برشلونة الإسباني منافسه بروسيا دوتموند الألماني على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

وقرر هانز فليك إعادة رافينيا للتشكيل الأساسي لبرشلونة ضمن 3 تبديلات أجراها عن التشكيل الذي خاض مواجهة ريال بيتيس الأخيرة بالدفع برافينيا وإنييجو مارتينيز وفيرمين لوبيز بدلا من فيران توريس، وجافي، وأراوخو.

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ويبدأ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

الوسط: فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

أما نيكو كوفاتش المدير الفني لدورتموند فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: جوليان رايرسون - والديمار أنتون - إيمري تشان - رامي بنسبعيني

الوسط: كارني تشوكويميكا - فيليكس نميشا

وسط الهجوم: كريم أديمي - جوليان براندت - جيمي بينو جيتنز

الهجوم: سيرهو جيراسي

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 15 إبريل الجاري.

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