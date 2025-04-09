كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة

شدد أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندرى ورئيس بعثة فريق السلة بتصفيات بطولة إفريقيا للأندية 2025 BAL المقامة بالرباط على جاهزية فريقه لخوض الدور الثاني من التصفيات.

وحقق الاتحاد العلامة الكاملة في الدور الأول من التصفيات بالفوز على الفتح الرباطى واستاد مالى وريفريز النيجيرى.

وقال عبد المجيد عبر : "اجتمعنا مع اللاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء الدور الأول من التصفيات بالعلامة الكاملة وتحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها الفريق".

وأضاف "طالبنا اللاعبين بالتركيز وعدم الاستهانة بالمنافس فى الدور الثانى من التصفيات، لان الهدف الرئيسى هو تصدر مجموعة التصفيات والتى تجعلنا على رأس مجموعة فى النهائيات التى تستضيفها جنوب إفريقيا فى يونيو المقبل".

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الفتح الرباطى واستاد مالى وريفريز النيجيرى.

وحصل الفريق على راحة اليوم قبل أن تُستأنف التصفيات بمواجهة استاد مالى غدا فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.