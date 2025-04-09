تقرير أرجنتيني: الشرط الجزائي يفصل جيسوس عن تدريب منتخب البرازيل

يقترب البرتغالي جورج جيسوس من تدريب منتخب البرازيل خلفا لدوريفال جونيور.

ولا زال الاتحاد البرازيلي يبحث عن خليفة لدوريفال جونيور لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وقبل كأس العالم 2026.

ووفقا لقناة TyC Sports الأرجنتينية فإن الاتحاد البرازيلي سيدفع مليوني ونصف المليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد البرتغالي مع الهلال السعودي.

وأشار التقرير إلى أن كل شيء تم الاتفاق عليه وفقا للتقارير البرازيلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد في مايو المقبل بعد انتهاء المنافسات المحلية للهلال.

🚨 En Brasil aseguran que el portugués Jorge Jesús será el reemplazo de Dorival Júnior en la Selección luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le pague a Al-Hilal de Arabia Saudita la cláusula de salida de 2.500.000 euros por el DT de 70 años. 🇧🇷 Si bien medios… pic.twitter.com/zFj8jqve1J — TyC Sports (@TyCSports) April 9, 2025

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية في وقت سابق عن عودة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لحسابات منتخب البرازيل.

وفقا للموقع فإن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد من أرسنال والنتائج السيئة التي يمر بها الفريق تجعل الاتحاد البرازيلي متفائلا بإمكانية قدرته على التعاقد مع أنشيلوتي قبل كأس العالم.

ويرغب منتخب البرازيل منذ مدة طويلة في التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب الفريق ولكن تمديد عقده مع ريال مدريد في وقت سابق أخرجه من الحسابات.

ويضع منتخب البرازيل كل من خورخي جيسوس وأبيل فيريرا كخياران بديلان لأنشيلوتي.

وينتظر منتخب البرازيل نتيجة نهائي كأس ملك إسبانيا والذي قد يكون المنقذ لمنصب أنشيلوتي مع ريال مدريد قبل التواصل مع المدرب من جديد.

وكان منتخب البرازيل قد أقال دوريفال جونيور من تدريبه عقب الهزيمة من الأرجنتين برباعية خلال فترة التوقف الدولي السابقة.