الدوري السعودي - أهلي جدة يفقد خدمات بالعبيد أمام الرائد

سيفقد الجهاز الفني لنادي أهلي جدة بقيادة الألماني ماتياس يايسله خدمات مدافعه سعد بالعبيد خلال مواجهة الرائد.

ويلعب أهلي جدة أمام الرائد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي لعدم الجاهزية.

ودخل بالعبيد المرحلة الأخيرة من العلاج ومن المقرر أن يدخل التدريبات في الحصة التدريبية التي تعقب المباراة أمام الرائد.

وتعرض بالعبيد المنتقل من نادي التعاون الصيف قبل الماضي، لتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة فريقه الدورية أمام الهلال.

وغاب بالعبيد عن 5 مواجهات أمام الريان القطري في دور الـ 16 من نخبة دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا، وضد الخليج والأخدود والاتحاد في الدوري السعودي.

وشارك بالعبيد مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة.