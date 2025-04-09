انتهت طريق بيراميدز – أورلاندو (0)-(0) مولودية الجزائر.. تأهل أصحاب الأرض

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع بيراميدز في نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على الجيش الملكي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وانتصر أورلاندو في الذهاب بالجزائر بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل.

فيما يحتاج مولودية الجزائر للفوز بفارق أكبر من هدف واحد لأجل خطف بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

--

انتهت

ق 90+6: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمولودية الجزائر

ق 90+4: القائم يمنع هدفا محققا لأورلاندو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

ق 16: العربي ثابتي يسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى

بداية اللقاء

أورلاندو بايرتس مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية الهولندي ماكيلي حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز خبر في الجول - الهولندي ماكيلي أبرز المرشحين لمباراة الأهلي وبيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود الأهلي يرسل خطابا لرئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المقترح رئيس الوزراء: وافقنا على قانون الرياضة الجديد.. ولكن طلبنا مراجعة بعض المواد اتحاد الكرة يعلن الجدول الزمني لحصول الأندية على التراخيص وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك
أخر الأخبار
حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
نهضة بركان بخطى ثابتة لنصف نهائي الكونفدرالية.. وإثارة ركلات الترجيح تنصر قسنطينة ساعة | الكرة الإفريقية
تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني