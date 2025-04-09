انتهت طريق بيراميدز – أورلاندو (0)-(0) مولودية الجزائر.. تأهل أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع بيراميدز في نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على الجيش الملكي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وانتصر أورلاندو في الذهاب بالجزائر بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل.

فيما يحتاج مولودية الجزائر للفوز بفارق أكبر من هدف واحد لأجل خطف بطاقة التأهل.

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انتهت

ق 90+6: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمولودية الجزائر

ق 90+4: القائم يمنع هدفا محققا لأورلاندو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

ق 16: العربي ثابتي يسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى

بداية اللقاء