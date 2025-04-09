تشكيل ستيلينبوش - نيوزيلندي في خط الوسط أمام الزمالك

يقود النيوزيلندي أندري دي يونج خط وسط ستيلينبوش الجنوب إفريقي أمام الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في السادسة مساءً.

وجاء تشكيل ستيلينبوش

حراسة المرمى: شاين ستيفنز

الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين

الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا

الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو

ويحتاج الزمالك حامل اللقب الفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي.

فيما يأمل الفريق الجنوب إفريقي بتحقيق مفاجأة والتأهل لنصف النهائي في ظهوره القاري الأول إذ حقق التعادل أو الفوز بأي نتيجة.

وفي حال تأهل الزمالك للمربع الذهبي سيواجه الفائز من لقاء المصري ضد سيمبا التنزاني والذي لم يُحسم هوية المتأهل منه بعد.