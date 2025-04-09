فينيسيوس: لا أعذار.. حان وقت الكفاح في برنابيو

رفع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد راية التحدي رغم خسارة فريقه على يد أرسنال بثلاثية نظيفة.

وخسر ريال مدريد من أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس جونيور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لا أعذار.. حان وقت النضال والكفاح في سنتياجو برنابيو".

وأضاف "لطالما كانت هناك انتصارات مثيرة على أرضنا، ويمكننا تكرارها".

وسجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من ديكلان رايس الذي أحرز ثنائية وميكيل ميرينو.

ريال مدريد كان يسعى للفوز من أجل محو ذكرى الهزيمة في 2006 والتي كانت المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين ولكن الانتقام لم يتم وربما قد يتأجل إلى مباراة الإياب.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

video:1