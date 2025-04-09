تشكيل الزمالك - ناصر ماهر يعوض زيزو أمام ستيلينبوش.. ورباعي في الدفاع

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 16:59

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يبدأ ناصر ماهر في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب أحمد سيد "زيزو" في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وفرض الأبيض التعادل السلبي في الذهاب قبل خوض الإياب في السادسة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب "زيزو" بعد استبعاده من قائمة الفريق كما كشف FilGoal.com.

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وتحول دفاع الزمالك لرباعي يقود أحمد فتوح بدلا من اللعب بخطة 3-4-3 في المباريات السابقة.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد– محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - محمود بنتايك - صلاح مصدق - مصطفى الزناري - محمد حمدي - محمود جهاد - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ناصر منسي.

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ويحتاج الزمالك حامل اللقب الفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وفي حال تأهل الزمالك للمربع الذهبي سيواجه الفائز من لقاء المصري ضد سيمبا التنزاني والذي لم يُحسم هوية المتأهل منه بعد.

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