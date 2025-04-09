كرة طائرة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات

تأهلت سيدات الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للسيدات حتى 13 أبريل الجاري.

وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 3-1 على السجون الكيني في ربع النهائي.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-12، وعززن التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-20.

وقلصت سيدات الفريق الكيني الفارق بالانتصار في الشوط الثالث بنتيجة 22-25.

وفي الشوط الرابع استطاعت سيدات الأهلي إنهاء اللقاء لصالحهن بنتيجة 27-25.

وتصدرت سيدات الأهلي المشوار في مرحلة المجموعات، ثم انتصرن على مايو كاني الكاميروني في ثمن النهائي.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.