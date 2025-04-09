إقالة كانافارو من تدريب دينامو زغرب بعد 100 يوم من تعيينه

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي إقالة الإيطالي فابيو كانافارو من تدريب الفريق.

وجاءت الإقالة بعد 100 يوم من تعيين قائد منتخب إيطاليا السابق.

ففي أواخر ديسمبر الماضي، أعلن نادي دينامو زغرب تعيين كانافارو كمدرب للفريق.

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وأفاد النادي عبر موقعه: "غادر فابيو كانافارو تدريب الفريق اعتبارا من يوم الأربعاء. وكان قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر بقليل على رأس الجهاز الفني".

وأضاف "نتقدم بالشكر الجزيل لكانافارو على جهوده الكبيرة والتزامه، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية".

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وقاد كانافارو الفريق في 14 مباراة رسمية و3 مباريات ودية.

وأوضح النادي الكرواتي أن المدرب المساعد السابق ساندرو بيركوفيتش سيتولى مسؤولية الفريق مؤقتًا.

وأنقذ كانافارو أودينيزي الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وتولى بطل العالم كلاعب في 2006 أودينيزي في 6 مباريات وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مرة واحدة.

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وأنهى أودينيزي الموسم الماضي محتلا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ورحل كانافارو بنهاية الموسم السابق عقب نجاحه في تنفيذ ما طلبته إدارة أودينيزي.

وكانت هذه التجربة هي الأولى لكانافارو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إذ درب بينيفينتو فقط في الـ Serie B .

ويحتل دينامو زغرب حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكرواتي بفارق 8 نقاط عن هايدوك سبليت المتصدر، و7 نقاط عن رييكا الوصيف.

فابيو كانافارو دينامو زغرب
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