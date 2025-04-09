خبر في الجول - تحديد موعد نظر التظلم ضد قرارات الرابطة بشأن مباراة القمة

حددت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري موعد الاطلاع على تظلمات الأهلي والزمالك وبيراميدز من قرارات رابطة الأندية المصرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة ستعُقد غدا الخميس للاطلاع على تظلم الأهلي والزمالك وبيراميدز من قرارات رابطة الأندية.

وسبق أن كشف مصدر من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الإجراءات المنتظرة تجاه تظلمات الأهلي وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة.

وقال المصدر آنذاك لـ FilGoal.com: "لجنة التظلمات مختصة بكافة القرارات الصادرة من كافة عناصر اللعبة سواء رابطة الأندية أو لجان اتحاد الكرة المختلفة طبقا للائحة اللجنة".

وأضاف "اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لدراسة التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة ثم سيكون هناك جلسة استماع للأطراف المتظلمة قبل اتخاذ القرار الرسمي الذي سيعلنه اتحاد الكرة".

وتقدم نادي بيراميدز بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الزمالك إنه سيصعد الأمر مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بعد قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط الـ 3 من رصيد الأهلي.