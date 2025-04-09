ماتيتش: أونانا يقول إن مانشستر أفضل من ليون؟ هو أحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي

هاجم نيمانيا ماتيتش لاعب أولمبيك ليون، أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد ووصفه بأحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي.

ويستعد ليون لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ماتيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أونان قال إنهم أفضل منا بكثير؟ عندما تكون أحد أسوأ الحراس في تاريخ مانشستر يونايتد يجب أن تحذر مما تقوله".

وتابع "إذا جاءت تلك التصريحات من فان دير سار أو بيتر شمايكب أو دافيد دي خيا فهي مقبولة ولكن أونانا أحد أسوأ الحراس".

وكان أونانا قد قال خلال المؤتمر الصحفي أيضا: "ليون فريق جيد نعرف بعض لاعبيهم ولكن لا أعتقد أن علينا التركيز عليهم ولكن على علينا التركيز أكثر على أنفسنا وما سنفعله، أعتقد أننا أفضل منهم ويجب فقط أن نذهب ونظهر من نحن".

وسبق لماتيتش اللعب بقميص مانشستر يونايتد من قبل لمدة 5 مواسم.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب ليون، بينما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب أولد ترافورد.