انتهت كأس الكونفدرالية - سيمبا (2)-(0) المصري

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

صلاح محسن مهاجم المصري أمام سيمبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيمبا التنزاني ضد المصري في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية ركلات الترجيح بفوز سيمبا 4-1.

نهاية المباراة والاتجاه لركلات الترجيح

ق98. الهدف الثالث يضيع بأعجوبة.

ق87. فخر الدين بن يوسف يشارك بدلا من صلاح محسن

ق65. محمود جاد يتألق ويمنع تسديدة من إلي مبانزو.

ق57. العارضة تمنع الهدف الثالث لسيمبا من ركلة حرة مباشرة.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني للمصري بدخول ميدو جابر، ومحمد هاشم بدلا من سامادو أتيدجكو، ويوسف الجوهري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. فرصة الهدف الثالث تضيع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق32. الهدف الثاني لسيمبا عن طريق ستيفن موكوالا برأسية بعد عرضية من محمد حسين.

ق30. الحارس يتألق أمام انطلاقة رائعة من دغموم.

ق24. التعادل يضيع برأسية من صلاح محسن يتصدى لها الحارس.

ق22. هدف أول لسيمبا عن طريق إلي مبانزو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق5. ضغط قوي من أصحاب الأرض وفرصة أولى مهدرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري سيمبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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