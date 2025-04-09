ماذا يحتاج حجازي للتأهل مع نيوم للدوري السعودي الممتاز؟

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

اقترب فريق نيوم الذي يضم أحمد حجازي من التأهل للدوري السعودي الممتاز، فماذا يحتاج من مبارياته المقبلة حتى يضمن ذلك.

واكتسح فريق نيوم مضيفه الباطن بنتيجة 7-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى السعودي ليعزز صدارته للترتيب برصيد 63 نقطة، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

ويتأهل المتصدر ووصيفه إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق الصعود.

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الوضع في الجدول على النحو التالي:

1- نيوم.. 63 نقطة

2- النجمة.. 53 نقطة

3- الحزم.. 50 نقطة

وبما أن أقصى ما يصل إليه الحزم في حالة فوزه بمبارياته الـ6 المقبلة هو 68 نقطة، فإن نيوم بحاجة لانتصارين فقط ليضمن الصعود لدوري الأضواء.

وقتها سيرفع رفاق حجازي رصيدهم إلى 69 نقطة وهو الرصيد الذي لن يصل إليه الحزم صاحب المركز الثالث.

ويلعب نيوم مبارتيه المقبلتين ضد البكيرية سابع الترتيب والعربي عاشر الترتيب.

يذكر أن أحمد حجازي - 34 عاما - انضم إلى نيوم الصيف الماضي قادما من اتحاد جدة.

أحمد حجازي نيوم
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