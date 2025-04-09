مجدي عبد العاطي لـ في الجول: متفائل بنتيجة مباراة الإسماعيلي.. وغيرنا طريقة اللعب

شدد مجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد السكندري على تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الإسماعيلي.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

مجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com "مباراة الغد ضد الإسماعيلي ليست سهلة على الفريقين لمرورهما بنفس الظروف، بالإضافة إلى الضغوط الجماهيرية".

وتابع "متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الروح التي ظهرت على اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف "قمنا بتعديل مراكز بعض اللاعبين بالإضافة إلى تغيير خطة اللعب وبالفعل كان هناك استجابة كبيرة".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ويهبط صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى دوري المحترفين بشكل مباشر.