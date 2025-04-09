مجدي عبد العاطي لـ في الجول: متفائل بنتيجة مباراة الإسماعيلي.. وغيرنا طريقة اللعب

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 14:37

كتب : هاني العوضي

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

شدد مجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد السكندري على تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الإسماعيلي.

مجدي عبد العاطي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

مجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com "مباراة الغد ضد الإسماعيلي ليست سهلة على الفريقين لمرورهما بنفس الظروف، بالإضافة إلى الضغوط الجماهيرية".

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يختتم الدور الأول من الدوري الإفريقي بفوز جديد جودو - محمد مطيع نائبا لرئيس الاتحاد العربي بعد العقوبات الصارمة.. مركز شباب كفر بولين يصدرا بيانا بشأن قرارات اتحاد الكرة

وتابع "متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الروح التي ظهرت على اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف "قمنا بتعديل مراكز بعض اللاعبين بالإضافة إلى تغيير خطة اللعب وبالفعل كان هناك استجابة كبيرة".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ويهبط صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى دوري المحترفين بشكل مباشر.

مجدي عبد العاطي الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
تصل للجهاز الفني.. في الجول يكشف تفاصيل أزمة تأشيرات بيراميدز قبل السفر لجنوب إفريقيا خبر في الجول - غياب زيزو عن مران الزمالك قبل لقاء حرس الحدود كأس عاصمة مصر - الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي بفريق 2005 مباشر الدوري - زد (1)-(2) الجونة.. علي لطفي يمنع الثالث نائب رئيس كاف: نعمل على تطبيق تقنية الفيديو بدور المجموعات التشكيل - زيكو والبانوني أساسيان مع زد.. ومروان محسن يقود هجوم الجونة بيان مودرن سبورت: قررنا عدم الانسحاب من الدوري بسبب الضغوط.. ومجموعة من "المرتزقة" تتحكم في مصير النادي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على إتمام إجراءات سفر بنشرقي وجراديشار إلى جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
تصل للجهاز الفني.. في الجول يكشف تفاصيل أزمة تأشيرات بيراميدز قبل السفر لجنوب إفريقيا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - غياب زيزو عن مران الزمالك قبل لقاء حرس الحدود 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: استمرار غياب ثلاثي الدفاع أمام كريستال بالاس.. ونعيش في عالم مجنون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
12 لاعبا.. أزمة مراهنات جديدة تستعد لهز الدوري الإيطالي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي ضد الترجي والزمالك بالمجموعة الأولى في كأس الأندية أبطال الكؤوس ساعة | كرة يد
كأس عاصمة مصر - الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي بفريق 2005 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي: جاهزون لتنظيم بطولات إفريقيا لليد بشكل مثالي ساعة | كرة يد
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إعادة قرعة أمم إفريقيا للشباب في مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني