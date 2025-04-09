قائمة برشلونة - أولمو الغياب الوحيد في مواجهة دورتموند

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة الفريق التي ستواجه بوروسيا دورتموند.

ويلتقي برشلونة مع دورتموند على ملعب مونتجويك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة غياب وحيد وهو داني أولمو المصاب، بينما يتواجد باقي اللاعبين.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال.

وكان برشلونة قد تأهل إلى ربع النهائي على حساب بنفيكا، بينما فاز دورتموند على ليل.

ويلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي مع الفائز من بايرن ميونيخ وإنتر.