مدافع بايرن يقترب من العودة إلى الملاعب

اقترب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من العودة لصفوف فريقه.

وعاد أوباميكانو من فترة التوقف الدولي بإصابة في الركبة بعدما شارك مع منتخب فرنسا ضد كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وتدرب اللاعب على أرض الملعب لأول مرة يوم الأربعاء ضمن مراحل تعافيه من إصابته في الركبة.

وأوضح بايرن عبر موقعه: "خطا اللاعب الفرنسي الآن الخطوة الأولى نحو العودة إلى الملاعب".

حين أصيب المدافع الفرنسي ذكر بايرن أن أوباميكانو سيغيب لعدة أسابيع.

قبل أن يوضح تقرير بيلد أن أوباميكانو سيغيب لمدة 6 أسابيع.

ويعاني المدافع الفرنسي من إصابة في الركبة.