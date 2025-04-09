تشكيل المصري - دغموم وصلاح محسن يقودان الهجوم ضد سيمبا
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 13:45
كتب : FilGoal
أعلن أنيس بوجلبان مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيمبا.
ويلتقي المصري مع سيمبا على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويلعب عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن في خط هجوم المصري.
كما يلعب بوجلبان بثلاثي وسط ملعب دفاعي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمود جاد.
الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - محمود حمادة - عمرو سعداوي.
الوسط: محمد مخلوف - يوسف الجوهري - سامادو أتدجيكو.
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد هاشم - حيسن فيصل - حسن علي - ميدو جابر - بابا بادجي - كريم العراقي - كريم بامبو - فخر الدين بن يوسف.
وانتهت مباراة الذهاب على استاد السويس الجديد بفوز المصري بهدفين دون رد.
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