إنزاجي: ندفع أنفسنا فوق الحدود.. وتفصلنا خطوة على نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر أن فريقه بالكامل قد قدم مباراة رائعة ضد بايرن ميونيخ.

وفاز إنتر على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد أن أهنئ اللاعبين ولكنه فقط الشوط الأول، بعد 7 أيام سنلعب مباراة الإياب ضد فريق قوي".

أخبار متعلقة:
كومباني: اللعب في ميلانو صعب.. ولا نشعر بالاستسلام بعد الهزيمة من إنتر على خطى تتويج 2010.. إنتر يُسقط بايرن على أرضه لأول مرة من 4 سنوات في أبطال أوروبا التشكيل - كين يقود هجوم بايرن.. وثنائي البافاري السابقان أساسيان مع إنتر سقط الجميع.. نابولي يهدر فرصة تقليص الفارق مع إنتر بالتعادل مع بولونيا

وتابع "لقد فزنا ب 23 من آخر 27 مباراة على ملبعنا في دوري أبطال أوروبا ويجب أن نستمر في ذلك الأداء الرائع على سان سيرو أمام جماهيرنا".

وواصل "سيكون من غير المنصف مدح بعض اللاعبين فقط، لاوتارو وباريلا كانا رائعين ولكن أيضا فراتيسي دخل وسجل على الرغم من الأيام الماضية لم تكن سهلة بالنسبة له".

وشدد "خلال الشهرين الماضيين لم أجد ذلك النوع من الصعوبة من حيث إيجاد اللاعبين المتاحين للعب مقارنة بذلك العدد الكبير من المباريات".

واستمر "هذا الفريق يدفع نفسه فوق حدوده، لقد لعبنا 47 مباراة حتى الآن ولكن لا أشعر بإرهاق اللاعبين، والآن سنتعافى ونعرف من يحتاج إلى الراحة".

وأضاف "لا أعتقد أننا يجب أن نركز على النتيجة ولكن على نوع المباراة التي لعبناها ضد فريق رائع، لقد قدمنا مباراة رائعة ويجب أن نستمر كذلك في الأسبوع المقبل".

وأتم "نعلم أرقام بايرن ميونيخ وأنهم لم يخسروا على ملعبهم في دوري أبطال أوروبا منذ 2021 ولكن هناك خطوة أخرى أخيرة قبل الوصول لنصف النهائي".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء المقبل.

إنتر دوري أبطال أوروبا سيموني إنزاجي
نرشح لكم
حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (3)-(1) أستون فيلا.. ثلاثية رائعة انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (4)-(0) دورتموند التشكيل - ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان.. وراشفورد أساسي مع أستون فيلا أبطال أوروبا - عودة رافينيا للتشكيل الأساسي في برشلونة.. وجيراسي يقوده هجوم دورتموند
أخر الأخبار
كرة طائرة - نهائي مصري جديد.. سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا 8 دقيقة | رياضة نسائية
خبر في الجول - عرض ليبي لـ شيكابالا.. وموقف اللاعب 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – علي زين يتأهل لنهائي كأس رومانيا مع دينامو بوخارست 24 دقيقة | كرة يد
"والقصة لسه مستمرة".. رسالة محمد صلاح عقب التجديد مع ليفربول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: استمرار صلاح مع ليفربول جيد للدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري القطري – تريزيجيه يصنع وظهور عبد القادر.. وغياب حمدي فتحي 47 دقيقة | المحترفون
بعد هدفه الرائع.. بن حمودة: أركز على تطوير مستواي والاستمرار في الاجتهاد ساعة | الدوري المصري
رؤوف خليف معلقا على قمة بيراميدز ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات