إنزاجي: ندفع أنفسنا فوق الحدود.. وتفصلنا خطوة على نصف نهائي دوري الأبطال

يرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر أن فريقه بالكامل قد قدم مباراة رائعة ضد بايرن ميونيخ.

وفاز إنتر على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد أن أهنئ اللاعبين ولكنه فقط الشوط الأول، بعد 7 أيام سنلعب مباراة الإياب ضد فريق قوي".

وتابع "لقد فزنا ب 23 من آخر 27 مباراة على ملبعنا في دوري أبطال أوروبا ويجب أن نستمر في ذلك الأداء الرائع على سان سيرو أمام جماهيرنا".

وواصل "سيكون من غير المنصف مدح بعض اللاعبين فقط، لاوتارو وباريلا كانا رائعين ولكن أيضا فراتيسي دخل وسجل على الرغم من الأيام الماضية لم تكن سهلة بالنسبة له".

وشدد "خلال الشهرين الماضيين لم أجد ذلك النوع من الصعوبة من حيث إيجاد اللاعبين المتاحين للعب مقارنة بذلك العدد الكبير من المباريات".

واستمر "هذا الفريق يدفع نفسه فوق حدوده، لقد لعبنا 47 مباراة حتى الآن ولكن لا أشعر بإرهاق اللاعبين، والآن سنتعافى ونعرف من يحتاج إلى الراحة".

وأضاف "لا أعتقد أننا يجب أن نركز على النتيجة ولكن على نوع المباراة التي لعبناها ضد فريق رائع، لقد قدمنا مباراة رائعة ويجب أن نستمر كذلك في الأسبوع المقبل".

وأتم "نعلم أرقام بايرن ميونيخ وأنهم لم يخسروا على ملعبهم في دوري أبطال أوروبا منذ 2021 ولكن هناك خطوة أخرى أخيرة قبل الوصول لنصف النهائي".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء المقبل.