جازيتا: مارسيليا سيفعل بند شراء بن ناصر نهائيا

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي أولمبيك مارسيليا يستعد لتفعيل بند شراء إسماعيل بن ناصر المعار من ميلان.

بن ناصر انتقل من ميلان إلى مارسيليا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن مارسيليا ينوي دفع 12 مليون يورو لتحويل إعارة الدولي الجزائري إلى شراء دائم بنهاية الموسم الحالي.

شارك بن ناصر في 7 مباريات حتى الآن مع الفريق الفرنسي بعد انتقاله على سبيل الإعارة من ميلان.

وأفادت التقارير أن مارسيليا دفع بالفعل مليون يورو لضمه على سبيل الإعارة، ويخطط لتفعيل خيار الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت.

غاب بن ناصر عن معظم الموسم بسبب إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في بداية الموسم.

ونتيجة لذلك، شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات، منها 6 مباريات فقط في الدوري الإيطالي.

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.