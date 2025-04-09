فولر مستمر مع ألمانيا حتى 2028

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد عقد رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا حتى عام 2028.

وتم تجديد التعاقد لمدة عامين إضافيين حتى 2028.

وذلك بعد نحو 3 أشهر من تمديد عقد المدرب يوليان ناجلزمان حتى نهاية بطولة يورو 2028.

في البداية كان عقد الثنائي حتى يورو 2024، ثم تم تمديده إلى كأس العالم 2026، وإلى 2028 في المرة الأخيرة.

وقال فولر: "أصبح المنتخب الألماني قريبا للغاية من قلبي في السنوات الأخيرة، لعب ناجلزمان دورا كبيرا في استمراري بهذا المنصب".

وأضاف "أتطلع بشوقٍ كبيرٍ لمواصلة الطريق الذي سلكناه مع يوليان وفريقه حتى يورو 2028".

والتحق فولر بالمنصب عقب توديع المانشافت لبطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

كلاعب، عرف فولر المجد في ايطاليا خلال كأس العالم 1990 في ايطاليا عندما ساعد منتخب المانيا على احراز اللقب.