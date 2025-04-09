كومباني: اللعب في ميلانو صعب.. ولا نشعر بالاستسلام بعد الهزيمة من إنتر

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أن فريقه لا يزال لا يشعر بالإحباط عقب الهزيمة من إنتر.

فينسينت كومباني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وخسر بايرن ميونيخ من إنتر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أليان أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعلم أن توماس مولر يلعب دورا هاما لنا، لقد دخل كبديل وسجل وقرار عدم الدفع به كأساسي كان فنيا".

وواصل "أعتقد أننا حصلنا على عدة فرص لتسجيل هدفين أو ثلاثة وتحلينا بالشجاعة ومن المؤسف استقبالنا للهدف الثاني قبل النهاية".

وتابع "اللعب في ميلانو دائما صعب ولكننا نشعر بأننا سنحصل على فرص هناك ولا أحد يشعر بالاستسلام في غرفة خلع الملابس، الآن سنواجه دورتموند يوم السبت وهي مباراة مهمة أيضا ثم سنركز على مواجهة إنتر فقط من يوم الأحد".

وتقام مباراة الإياب على ملعب جيوسيبي مياتزا يوم الأربعاء المقبل.